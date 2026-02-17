Culture et vous en Haut-Béarn Exposition artistique, derrière les masques

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-05 17:30:00

Date(s) :

2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07

Par Pierre-Louis et Anne Giannerini.

Dissimulé sous son masque ou son capirote, l’inconnu célèbre Carnaval ou la Semaine sainte. Cabotin à Venise où poser est un art, il se fait pénitent impassible arpentant les rues des cités espagnoles au rythme de la Tamborada. Ici, la fête n’est pas un spectacle mais une dévotion. Caché derrière son appareil, Pierre-Louis Giannerini, photographe amateur, capte depuis de nombreuses années l’essence de ces fêtes à la scénographie envoutante. Il nous restitue ainsi la magie de ces instants. .

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 19 00 10

