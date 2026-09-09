Culture et vous en Haut-Béarn : Exposition Marionnettes, qui es-tu ? Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie

Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Culture et vous en Haut-Béarn : Exposition Marionnettes, qui es-tu ?

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-10-20

Dans le monde du spectacle, la marionnette est à la frontière de plusieurs arts : théâtre, danse, cinéma ou cirque. En novembre 2026, le Haut-Béarn vivra au rythme du temps fort « Au fil de la marionnette ». L’occasion de mettre en lumière cet art, désormais patrimoine local avec la labellisation Centre national de la marionnette. En complément des spectacles, cette exposition propose une découverte des techniques ancestrales et contemporaines : gaine, marionnette à tringles et fils, marionnette à fils, théâtre d’ombre, marionnette habitée, théâtre d’objet et théâtre de papier. Autant de pratiques qui révèlent la diversité des langages scéniques et la richesse, la poésie et la créativité de cet art.

Aux jours et horaires d’ouverture de la Médiathèque (fermée dimanche et lundi). .

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 37

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English : Culture et vous en Haut-Béarn : Exposition Marionnettes, qui es-tu ?

L’événement Culture et vous en Haut-Béarn : Exposition Marionnettes, qui es-tu ? Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn