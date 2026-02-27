Culture et vous en Haut-Béarn Les Découvertes Musicales CENTRE CULTUREL AMBILLE Arette

samedi 11 avril 2026.

CENTRE CULTUREL AMBILLE 7 Rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

2026-04-11

L’école de musique intercommunale du Haut-Béarn vous propose une séance de découverte musicale spéciale Vibration.
Tout public   .

CENTRE CULTUREL AMBILLE 7 Rue Paul Ambille Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 34 30  actionculturelle@hautbearn.fr

