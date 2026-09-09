Culture et vous en Haut-Béarn : Octobre à table, conférence avec Quentin Guillon Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie

Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Culture et vous en Haut-Béarn : Octobre à table, conférence avec Quentin Guillon

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 17:00:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Que savons-nous vraiment du chemin parcouru par nos aliments avant d’arriver dans nos assiettes ?

A l’occasion de la Semaine du Goût, venez rencontrer Quentin Guillon, auteur de l’ouvrage De la terre à l’assiette. Une rencontre conviviale pour échanger autour de notre alimentation, découvrir les coulisses de la production agricole et réfléchir aux enjeux qui façonnent notre manière de manger aujourd’hui. .

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 37

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English : Culture et vous en Haut-Béarn : Octobre à table, conférence avec Quentin Guillon

L’événement Culture et vous en Haut-Béarn : Octobre à table, conférence avec Quentin Guillon Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn