Culture et vous en Haut-Béarn : Octobre à table, conférence avec Quentin Guillon Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie
mercredi 14 octobre 2026 · Rue des Gaves · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Culture et vous en Haut-Béarn : Octobre à table, conférence avec Quentin Guillon
Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 17:00:00
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Que savons-nous vraiment du chemin parcouru par nos aliments avant d’arriver dans nos assiettes ?
A l’occasion de la Semaine du Goût, venez rencontrer Quentin Guillon, auteur de l’ouvrage De la terre à l’assiette. Une rencontre conviviale pour échanger autour de notre alimentation, découvrir les coulisses de la production agricole et réfléchir aux enjeux qui façonnent notre manière de manger aujourd’hui. .
Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 37
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English : Culture et vous en Haut-Béarn : Octobre à table, conférence avec Quentin Guillon
L’événement Culture et vous en Haut-Béarn : Octobre à table, conférence avec Quentin Guillon Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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