UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Oloron-Sainte-Marie

Culture et vous en Haut-Béarn : Rencontre avec Susana Fortes Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie

vendredi 2 octobre 2026 · Rue des Gaves · Oloron-Sainte-Marie

Culture et vous en Haut-Béarn : Rencontre avec Susana Fortes Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Rue des Gaves
Adresse
Médiathèque des Gaves
Ville
64400 Oloron-Sainte-Marie
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Oloron-Sainte-Marie

Culture et vous en Haut-Béarn : Rencontre avec Susana Fortes

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:30:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

Dans le cadre du Festival Un aller-retour dans le noir, Susana Fortes, figure de la littérature espagnole contemporaine, présente son dernier roman Les Disparus d’As Covas, suspense sombre et atmosphérique en Galice sur la disparition d’enfants jamais élucidée.
Vente de livres et dédicaces assurées par la librairie L’Escapade.   .

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Culture et vous en Haut-Béarn : Rencontre avec Susana Fortes

L’événement Culture et vous en Haut-Béarn : Rencontre avec Susana Fortes Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

À voir aussi à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques)