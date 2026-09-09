Culture et vous en Haut-Béarn : Rencontre avec Susana Fortes Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie
vendredi 2 octobre 2026 · Rue des Gaves · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Culture et vous en Haut-Béarn : Rencontre avec Susana Fortes
Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Dans le cadre du Festival Un aller-retour dans le noir, Susana Fortes, figure de la littérature espagnole contemporaine, présente son dernier roman Les Disparus d’As Covas, suspense sombre et atmosphérique en Galice sur la disparition d’enfants jamais élucidée.
Vente de livres et dédicaces assurées par la librairie L’Escapade. .
Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 37
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English : Culture et vous en Haut-Béarn : Rencontre avec Susana Fortes
L’événement Culture et vous en Haut-Béarn : Rencontre avec Susana Fortes Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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