UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Oloron-Sainte-Marie

Culture et vous en Haut-Béarn : Séance d’écoute musicale « Dialogue de sources » Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie

mercredi 30 septembre 2026 · Rue des Gaves · Oloron-Sainte-Marie

Culture et vous en Haut-Béarn : Séance d’écoute musicale « Dialogue de sources » Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Rue des Gaves
Adresse
Médiathèque des Gaves
Ville
64400 Oloron-Sainte-Marie
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Oloron-Sainte-Marie

Culture et vous en Haut-Béarn : Séance d’écoute musicale « Dialogue de sources »

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:30:00
fin : 2026-09-30 15:30:00

Date(s) :
2026-09-30

Thierry Moinet a déniché et remixé des vinyles aux sons minimalistes : disques pédagogiques, bibliothèque sonore, field-recordings de nature, développement personnel. Une heure d’écoute hors des sentiers battus.
Public adulte.   .

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Culture et vous en Haut-Béarn : Séance d’écoute musicale « Dialogue de sources »

L’événement Culture et vous en Haut-Béarn : Séance d’écoute musicale « Dialogue de sources » Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

À voir aussi à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques)