Culture et vous en Haut-Béarn : Séance d’écoute musicale « Dialogue de sources » Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie
mercredi 30 septembre 2026 · Rue des Gaves · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Culture et vous en Haut-Béarn : Séance d’écoute musicale « Dialogue de sources »
Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:30:00
fin : 2026-09-30 15:30:00
Date(s) :
2026-09-30
Thierry Moinet a déniché et remixé des vinyles aux sons minimalistes : disques pédagogiques, bibliothèque sonore, field-recordings de nature, développement personnel. Une heure d’écoute hors des sentiers battus.
Public adulte. .
Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 37
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English : Culture et vous en Haut-Béarn : Séance d’écoute musicale « Dialogue de sources »
L’événement Culture et vous en Haut-Béarn : Séance d’écoute musicale « Dialogue de sources » Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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