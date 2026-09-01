Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Culture et vous en Haut-Béarn : Séance d’écoute musicale « Dialogue de sources »

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:30:00

fin : 2026-09-30 15:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Thierry Moinet a déniché et remixé des vinyles aux sons minimalistes : disques pédagogiques, bibliothèque sonore, field-recordings de nature, développement personnel. Une heure d’écoute hors des sentiers battus.

Public adulte. .

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 37

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English : Culture et vous en Haut-Béarn : Séance d’écoute musicale « Dialogue de sources »

L’événement Culture et vous en Haut-Béarn : Séance d’écoute musicale « Dialogue de sources » Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn