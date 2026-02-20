Culture et vous en Haut-Béarn Spectacle Contes et histoire de fêtes en musique Oloron-Sainte-Marie
samedi 28 mars 2026.
Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-28
Venez découvrir des contes traditionnels pyrénéens festifs avec Fred Handy, conteur et comédien occitan. Le spectacle sera suivi d’un temps d’échange et d’une collation.
Tout public. .
Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 19 00 10 villa.bedat@hautbearn.fr
