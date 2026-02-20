Culture et vous en Haut-Béarn Spectacle Contes et histoire de fêtes en musique

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Venez découvrir des contes traditionnels pyrénéens festifs avec Fred Handy, conteur et comédien occitan. Le spectacle sera suivi d’un temps d’échange et d’une collation.

Tout public. .

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 19 00 10 villa.bedat@hautbearn.fr

