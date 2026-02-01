Culture et Vous Exposition Raku Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie
Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 14:00:00
fin : 2026-02-27 18:00:00
Date(s) :
2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28
Des oeuvres originales de Yaëlle Palacio seront exposées en section jeunesse. Tableaux, dessins et petites céramiques y seront présentés pour vous inviter à découvrir l’univers délicat et poétique de son livre Raku. .
Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 37 mediatheque@hautbearn.fr
English : Culture et Vous Exposition Raku
