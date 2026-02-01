Culture et Vous Exposition Raku Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie

Culture et Vous Exposition Raku

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:00:00

fin : 2026-02-27 18:00:00

Date(s) :

2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28

Des oeuvres originales de Yaëlle Palacio seront exposées en section jeunesse. Tableaux, dessins et petites céramiques y seront présentés pour vous inviter à découvrir l’univers délicat et poétique de son livre Raku. .

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 37 mediatheque@hautbearn.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Culture et Vous Exposition Raku

L’événement Culture et Vous Exposition Raku Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn