Culture et Vous Rencontre avec Matthieu Gounelle Oloron-Sainte-Marie

Culture et Vous Rencontre avec Matthieu Gounelle

Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

L’auteur partagera la démarche scientifique qui a nourri l’écriture de son dernier livre Un désert, des météorites, tout en évoquant son voyage dans le désert d’Atacama et les artistes qui l’ont accompagné. Cette rencontre conjuguera rigueur scientifique, émerveillement et regards artistiques. Le récit de la rencontre entre le monde des sciences et celui des arts, entre la terre et le ciel, entre le passé et le présent.

Tout public. .

Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 34 30 actionculturelle@hautbearn.fr

