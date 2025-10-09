Culture : les artistes en liberté surveillée ? Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain

Culture : les artistes en liberté surveillée ? Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain jeudi 9 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-09 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Entrée libre Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

En France, la liberté de création artistique est un principe garanti par la loi et reconnu comme un pilier de la démocratie culturelle. Mais est-ce une réalité ? Malgré un cadre juridique protecteur, cette liberté semble de plus en plus mise à l’épreuve : annulations de spectacles, pressions politiques ou idéologiques, controverses médiatiques ou campagnes sur les réseaux sociaux… Certaines œuvres disparaissent avant même d’avoir existé.Entre volonté de protéger les sensibilités et risques de censure, les artistes évoluent dans un contexte où l’auto censure gagne du terrain, où les financements sont parfois conditionnés à des critères moraux et politiques, où l’opinion publique influe sur les choix culturels… Aujourd’hui, qui décide de ce qui est culturellement acceptable ? De nouvelles formes de pression pèsent-elles sur la création artistique ? Sommes-nous face à une censure plus insidieuse ?Retransmission en direct : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay.Traduction en langue des signes française : Pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct, contactez le service communication au plus tard 10 jours avant la date du débat.

Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr 0228252028