Culture nature !, Vignoble du coteau de Thorigny, Thorigny-sur-Marne

samedi 4 juillet 2026 · Vignoble du coteau de Thorigny · Thorigny-sur-Marne

Informations pratiques

Culture nature ! Samedi 4 juillet, 14h00 Vignoble du coteau de Thorigny Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

Des artistes de l’association Welcome Artists vous proposent un concert de variété-pop-rock, avec entre autres :

– Les Bulgari (compositions de chanson française chant-guitare-basse-batterie)

– Triose (trio de reprises variété française chant-guitare-basse)

– Met KARIA (reprises pop-rock chant-guitare)

– Anne (compositions et reprises pop-rock)

Vignoble du coteau de Thorigny Voie christine et jacques truffart 77400 Thorigny-sur-Marne Thorigny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France 0762102738

Concert variété-pop-rock et animation jam concert jam