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Culture numérique Micro-Folie Le Pouliguen

Culture numérique Micro-Folie Le Pouliguen mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Micro-Folie

Adresse : 8 rue Maréchal Joffre

Ville : 44510 Le Pouliguen

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Le Pouliguen

Culture numérique

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-16 15:30:00

Date(s) :
2026-04-15 2026-04-16

Apprenez les rudiments de la programmation informatique et les bases pour la création de jeux vidéos. 

Atelier à partir de 9 ans.   .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10  info@culture-en-folie.org

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English :

L’événement Culture numérique Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44

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