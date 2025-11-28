Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Culture pour Tous Projection documentaire Loire vivante Loire-Authion

Culture pour Tous Projection documentaire Loire vivante Loire-Authion vendredi 28 novembre 2025.

Culture pour Tous Projection documentaire Loire vivante

20 Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28

Date(s) :
2025-11-28

Pour sa 5ème édition de Culture pour tous , Loire Odyssée propose dans le cadre du mois du film documentaire, la projection de Loire vivante de François Breau.   .

20 Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55  accueil@loire-odyssee.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Culture pour Tous Projection documentaire Loire vivante Loire-Authion a été mis à jour le 2025-10-31 par Destination Angers