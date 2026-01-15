Culture Show Romantique Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin
Culture Show Romantique
Cherbourg-Octeville 2 Place de la République Cherbourg-en-Cotentin Manche
Début : 2026-02-05 19:30:00
fin : 2026-02-05 22:00:00
2026-02-05
La première partie est animée par l’atelier piano/voix sur le thème Chansons d’amour .
La deuxième partie est une scène ouverte à vos chansons où l’on vous propose de venir chanter une chanson (5 mn max).
Entrée libre et réservation conseillée conservatoire@cherbourg.fr .
Cherbourg-Octeville 2 Place de la République Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 94 22 77 conservatoire@cherbourg.fr
