Culture Show Romantique Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Culture Show Romantique

Cherbourg-Octeville 2 Place de la République Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2026-02-05 19:30:00

fin : 2026-02-05 22:00:00

2026-02-05

La première partie est animée par l’atelier piano/voix sur le thème Chansons d’amour .

La deuxième partie est une scène ouverte à vos chansons où l’on vous propose de venir chanter une chanson (5 mn max).

Entrée libre et réservation conseillée conservatoire@cherbourg.fr .

Cherbourg-Octeville 2 Place de la République Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 94 22 77 conservatoire@cherbourg.fr

English : Culture Show Romantique

