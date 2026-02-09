CULTURE TOURNANTE Cazilhac

CULTURE TOURNANTE Cazilhac mercredi 18 février 2026.

CULTURE TOURNANTE

385 Chemin du Fesquet Cazilhac Hérault

Venez partager vos coups de cœur culturels
un livre qui occupe votre table de chevet
un documentaire qui vous a inspiré
une musique sur laquelle vous avez dansé passionnément
Accompagnez cet échange d’un thé, d’un jus ou d’un café “delicioso”
Demandez le programme culinaire au 06.19.23.10.40   .

385 Chemin du Fesquet Cazilhac 34190 Hérault Occitanie +33 6 19 23 10 40 

