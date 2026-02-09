CULTURE TOURNANTE Cazilhac

CULTURE TOURNANTE

385 chemin du Fesquet Cazilhac Hérault

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Venez partager vos coups de coeur culturels

un livre qui occupe votre table de chevet

un documentaire qui vous a inspiré

une musique sur laquelle vous avez dansé passionnément

Accompagnez cet échange d’un thé, du jus de gingembre, de pomme ou de tomate, d’un café ristretto ou à votre sauce on s’adapte à vos désirs !

Demandez le programme culinaire pour le service de midi au 06.19.23.10.40 .

385 chemin du Fesquet Cazilhac 34190 Hérault Occitanie +33 6 19 23 10 40 legolfcazilhac@gmail.com

English :

Come and share your cultural favourites

