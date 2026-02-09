CULTURE TOURNANTE Cazilhac
CULTURE TOURNANTE Cazilhac mercredi 18 février 2026.
CULTURE TOURNANTE
385 chemin du Fesquet Cazilhac Hérault
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Venez partager vos coups de coeur culturels
un livre qui occupe votre table de chevet
un documentaire qui vous a inspiré
une musique sur laquelle vous avez dansé passionnément
Accompagnez cet échange d’un thé, du jus de gingembre, de pomme ou de tomate, d’un café ristretto ou à votre sauce on s’adapte à vos désirs !
Demandez le programme culinaire pour le service de midi au 06.19.23.10.40 .
385 chemin du Fesquet Cazilhac 34190 Hérault Occitanie +33 6 19 23 10 40 legolfcazilhac@gmail.com
English :
Come and share your cultural favourites
