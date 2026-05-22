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Culturisme Grand prix de France & Europa Cup Halle Chaban Delmas Valence

Culturisme Grand prix de France & Europa Cup Halle Chaban Delmas Valence samedi 30 mai 2026.

Lieu : Halle Chaban Delmas

Adresse : 48 avenue de la Marne

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Valence

Culturisme Grand prix de France & Europa Cup

Halle Chaban Delmas 48 avenue de la Marne Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-30

Pour la 4ème année Valence sera une fois de plus la capitale du culturisme naturel !
France, Italie, Irlande, Espagne, Angleterre, Belgique…
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Halle Chaban Delmas 48 avenue de la Marne Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 10 67 

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English :

For the 4th year, Valencia will once again be the capital of natural bodybuilding!
France, Italy, Ireland, Spain, England, Belgium…

L’événement Culturisme Grand prix de France & Europa Cup Valence a été mis à jour le 2026-05-17 par Valence Romans Tourisme

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