Cumbia Chicharra Le Dodu Marseille 3e Arrondissement

Cumbia Chicharra

Vendredi 6 mars 2026 à partir de 20h30. Le Dodu 22 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Concert Cumbia

[Cumbia | France Chili]



La Cumbia Chicharra (France/ Chili) propage avec ferveur la cumbia à sa façon puissante, aventureuse, sensible et partageuse. Elle danse avec beaucoup de styles cumbia et traditionnels sud américains, plena, afrobeat, dub, funk, hip hop, balkan, electro…



La fusion devient une réjouissante fusée, quand une bonne dose de cumbia lui donne son équilibre et sa pulsation. La bande de 8 musicien·ne·s est devenue en 5 albums une des familles prépondérantes des musiques afro-latines en Europe. .

Le Dodu 22 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Cumbia concert

