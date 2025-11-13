Cumbia Chicharra (Release Quinto Mundo) · Chu Chi Cha · Mobylette Sound System Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Cumbia Chicharra (Release Quinto Mundo) · Chu Chi Cha · Mobylette Sound System

Jeudi 13 novembre 2025 à partir de 20h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-11-13 20:00:00

fin : 2025-11-13

2025-11-13

Quinto Mundo sera dans les bacs en CD et vinyle et disponible sur toutes les plateformes à partir du 12 décembre.

Après plus de 15 années passées entre scènes et studio, la Cumbia Chicharra présente en cet automne 2025 son cinquième album Quinto Mundo.

Ses 8 musicien•ne•s forment une équipe fidèle qui s’offre le luxe de jouer ce qui lui plaît, ce qui leur plaît, ici et maintenant.





Enregistré sans artifices près de Marseille, interprété en prises directes, mixé sur place en collectif et grâce aux magiciens du Studio K , ce disque rassemble huit nouvelles

compositions et une version transée de la célèbre Tonada de luna llena de Simon Diaz.









Quinto Mundo, c’est un cinquième monde, une planète musicale que la Cumbia Chicharra a voulu invoquer, maelstrom de tant de styles, de tant d’influences internes et externes. Un monde aux lisières du rêve (Sueño de Domingo, Yacumama), traversé de poésie et de contemplation (Tonada de luna llena). Quinto Mundo, c’est

un espace commun, tissé d’interactions et de petits pas (El gusto, Lunatica, Le train de Toulouse), avec en filigranes les luttes et la détermination (El estallido), l’amour en mouvement (Esa manera, La chica que no te deja dormir).





Ne jamais s’asseoir, rester en mouvement, la Cumbia Chicharra ne peut agir autrement. .

English :

Quinto Mundo will be available on CD and vinyl on all platforms from December 12.

German :

Quinto Mundo wird als CD und Vinyl in den Läden stehen und ab dem 12. Dezember auf allen Plattformen erhältlich sein.

Italiano :

Quinto Mundo sarà nei negozi su CD e vinile e disponibile su tutte le piattaforme dal 12 dicembre.

Espanol :

Quinto Mundo estará en las tiendas en CD y vinilo y disponible en todas las plataformas a partir del 12 de diciembre.

