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AGENDA · Bédée

Cumbia Guacha Saison Culturelle Bédée Bédée

samedi 3 octobre 2026 · Bédée

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
35137 Bédée
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Bédée

Cumbia Guacha Saison Culturelle Bédée

Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Le samedi 3 octobre à 20h30, LaCoustik inaugure la saison culturelle avec le concert Cumbia Guacha.

Un beau moment festif avec Cumbia Guacha , cinq musiciens et musiciennes argentins, colombiens paraguayens et français.
Le répertoire, très festif, se rapproche de la cumbia urbaine de l’Argentine, elle-me^mle influencée par le ska, le rock et le reggae.

Durée 50min.
Gratuit.
Réservation conseillée.   .

Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Cumbia Guacha Saison Culturelle Bédée Bédée a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Montfort Communauté

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