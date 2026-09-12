Cumbia Guacha Saison Culturelle Bédée Bédée
samedi 3 octobre 2026 · Bédée
Informations pratiques
Bédée
Cumbia Guacha Saison Culturelle Bédée
Bédée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Le samedi 3 octobre à 20h30, LaCoustik inaugure la saison culturelle avec le concert Cumbia Guacha.
Un beau moment festif avec Cumbia Guacha , cinq musiciens et musiciennes argentins, colombiens paraguayens et français.
Le répertoire, très festif, se rapproche de la cumbia urbaine de l’Argentine, elle-me^mle influencée par le ska, le rock et le reggae.
Durée 50min.
Gratuit.
Réservation conseillée. .
Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Cumbia Guacha Saison Culturelle Bédée Bédée a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Montfort Communauté
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