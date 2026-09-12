Informations pratiques

Bédée

Cumbia Guacha Saison Culturelle Bédée

Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Le samedi 3 octobre à 20h30, LaCoustik inaugure la saison culturelle avec le concert Cumbia Guacha.

Un beau moment festif avec Cumbia Guacha , cinq musiciens et musiciennes argentins, colombiens paraguayens et français.

Le répertoire, très festif, se rapproche de la cumbia urbaine de l’Argentine, elle-me^mle influencée par le ska, le rock et le reggae.

Durée 50min.

Gratuit.

Réservation conseillée. .

Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Cumbia Guacha Saison Culturelle Bédée Bédée a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Montfort Communauté