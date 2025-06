Cumbia Pirate Chocolate remix au peRgo Le Pergo Allex 25 juin 2025 18:00

Cumbia Pirate Chocolate remix au peRgo Le Pergo 5051 rue Pergaud Allex Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : Mercredi 2025-06-25 18:00:00

2025-06-25

Une soirée endiablée avec la reine du reggaeton queer !

Le Pergo 5051 rue Pergaud

Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

A wild evening with the queen of queer reggaeton!

German :

Ein wilder Abend mit der Königin des queeren Reggaetons!

Italiano :

Una serata selvaggia con la regina del reggaeton queer!

Espanol :

¡Una noche salvaje con la reina del reggaeton queer!

L'événement Cumbia Pirate Chocolate remix au peRgo Allex a été mis à jour le 2025-05-29