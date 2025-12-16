Cumbia Ya ! Studio de l’Ermitage Paris

Nourris par le jazz du début de siècle et fidèles à l’héritage du grand compositeur Lucho Bermúdez, les musiciens de cet ensemble ont su malaxer la tradition d’antan pour nous offrir un résultat moderne et actuel aux douces saveurs d’autrefois.

Rares sont les formations européennes qui ont acquis le renom de Cumbia Ya!, au cours de ces dernières années la Cumbia, expression populaire par excellence en Amérique Latine a trouvé sa place dans les programmations des scènes nationales françaises, ainsi le Théâtre de Caen, le Festival International de Besançon ou l’Opéra de Lyon, ont fait confiance à cet orchestre qui manie avec justesse aussi bien les aspects populaires que l’élégance de l’écriture de cette musique encore méconnue sous le format d’orchestre. Un genre et un format qui séduit tout autant les jeunes que les moins jeunes et permet le brassage générationnel qu’impose cette aventure.

En 20 ans d’existence la musique de Cumbia Ya! s’est façonnée autour des compositions des musiciens de l’orchestre, leur audace et pertinence reçoit les éloges des grands noms de la cumbia dans le monde. En résidence au Studio de l’Ermitage depuis plus de 18 ans, c’est là que leurs compositions ont pris forme en osmose avec un public toujours plus nombreux. C’est là que vous pourrez toujours voir et revoir, vibrer au son et maintes anecdotes toujours attachantes que la générosité et le charisme de cet orchestre nous a toujours offert sur scène.

Diffuseur phare de musique et de tradition colombienne, cet orchestre de 11 musiciens est devenu un incontournable dans le domaine de la Cumbia.

Le samedi 24 janvier 2026

de 21h00 à 23h30

payant Tarif sur place : 22 EUR

Tarif prévente : 18 EUR Tout public.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

