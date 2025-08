Cum’é Voci en Live pour Les Concerts Tôt Place Cardinal Maury, Centre Ville, Valréas Valréas

Cum’é Voci en Live pour Les Concerts Tôt Place Cardinal Maury, Centre Ville, Valréas Valréas vendredi 15 août 2025.

Cum’é Voci en Live pour Les Concerts Tôt

Place Cardinal Maury, Centre Ville, Valréas Place Cardinal Maury Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-15

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

Les Concerts Tôt ont le plaisir de recevoir Vendred 15 Août le Trio Cum’é Voci, et qui ferons vibrer l’âme corse avec leur chants.

.

Place Cardinal Maury, Centre Ville, Valréas Place Cardinal Maury Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur lavalsedesas@gmail.com

English :

Les Concerts Tôt are delighted to welcome the Trio Cum’é Voci on Friday August 15, who will stir the soul of Corsica with their songs.

German :

Les Concerts Tôt freuen sich, am Freitag, den 15. August, das Trio Cum’é Voci zu empfangen, das mit seinem Gesang die korsische Seele zum Schwingen bringen wird.

Italiano :

Les Concerts Tôt sono lieti di accogliere venerdì 15 agosto il Trio Cum’é Voci, che con le sue canzoni farà vibrare l’anima della Corsica.

Espanol :

Les Concerts Tôt se complacen en recibir el viernes 15 de agosto al Trío Cum’é Voci, que agitará el alma de Córcega con sus canciones.

L’événement Cum’é Voci en Live pour Les Concerts Tôt Valréas a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes