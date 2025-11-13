CUPIDON EST MALADE THEATRE DU PAVE Toulouse

THEATRE DU PAVE 34 Rue Maran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 11 – 11 – 21 EUR

Début : 2025-11-13 20:30:00

fin : 2025-11-15 22:00:00

2025-11-13

La mère de Tine épouse le père de Robin. Mais pour Tine et Robin, ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle…

Ils ne se connaissent pas, ne s’aiment pas, et surtout, ils n’ont rien demandé à cette nouvelle « famille recomposée ».

Alors, quand Cupidon en personne donne à Tine un pot de confiture contaminé par la maladie de l’amour… le duo voit là une occasion en or prouver que l’amour, c’est n’importe quoi !

Mais évidemment, rien ne se passe comme prévu.

Les adultes se mélangent, les cœurs s’emballent, les mots deviennent ceux de Shakespeare… Bienvenue dans une version déjantée du Songe d’une nuit d’été !

Dans cette adaptation moderne, ce sont les enfants — Tine et Robin — qui mènent la danse.

Plus de fées, mais toujours autant de chaos… et peut-être, un peu de poésie. 11 .

THEATRE DU PAVE 34 Rue Maran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

English :

Tine’s mother marries Robin’s father. But for Tine and Robin, this isn’t exactly good news?

They don’t know each other, they don’t like each other, and above all, they haven’t asked for anything from this new « blended family ».

German :

Tines Mutter heiratet Robins Vater. Doch für Tine und Robin ist das keine gute Nachricht

Sie kennen sich nicht, sie lieben sich nicht, und vor allem haben sie diese neue « Patchwork-Familie » nicht darum gebeten.

Italiano :

La madre di Tine sposa il padre di Robin. Ma per Tine e Robin non è esattamente una buona notizia?

Non si conoscono, non si piacciono e soprattutto non hanno chiesto nulla a questa nuova « famiglia mista ».

Espanol :

La madre de Tine se casa con el padre de Robin. Pero para Tine y Robin no son precisamente buenas noticias

No se conocen, no se gustan y, sobre todo, no han pedido nada a esta nueva « familia ensamblada ».

