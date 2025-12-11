Cupidon est un con Spectacle d’humour La Comédie du Finistère Brest

Cupidon est un con Spectacle d’humour

La Comédie du Finistère
25 Rue de Pontaniou
Brest
Finistère

16 janvier 2026, 21h00

fin : 2026-01-16 22:15:00

16, 17, 18 janvier 2026

Les histoires d’amour finissent mal, en général. Vous savez pourquoi ? Parce que Cupidon est un con !

Au royaume des Dieux, Cupidon est de plus en plus contesté.

Il faut dire que ses derniers faits d’armes ne sont pas brillants près de 2 mariages sur 3 se terminent aujourd’hui par un divorce.

Renvoyé sur Terre pour une nouvelle mission, il n’a pas d’autres choix que de réussir, sous peine d’être déchu.

Problème, Cupidon est un con…

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère
25 Rue de Pontaniou
Brest 29200
Finistère
Bretagne
+33 6 51 71 97 71

