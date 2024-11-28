CURA#1 – Loreto Martínez Troncoso Colonnes Blanquefort

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-28T19:30:00 – 2024-11-28T20:30:00

Fin : 2024-11-30T10:00:00 – 2024-11-30T13:00:00

Une saison arts visuels à la Scène nationale

Ostinato est un projet porté par Andréanne Béguin, commissaire d’exposition, et l’équipe de la Scène nationale, une aventure artistique autour de la figure du cercle et de nos manières de le parcourir et de l’agrandir.

Pensé en 3 temps forts, Articuler, Réparer et Planter, le programme sera constitué de 3 résidences d’artistes dans 3 structures du territoire, accompagnées de 3 débats et de 3 célébrations festives dans l’espace public.

Projet CURA en partenariat avec le ministère de la Culture, le Centre national des arts plastiques et l’Association des Scènes nationales

1. Une résidence de 18 jours

Une co-création entre un·e artiste invité·e et un groupe d’habitant·es.

Loreto Martínez Troncoso avec l’Unité Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants (UPE2A) du Lycée professionnel Saint-Joseph de Blanquefort.

2. Un débat « fish-bowl » autour de la traduction

Un moment de rassemblement autour de textes, de lectures, de discussions avec trois invité·es.

jeu 28 nov à 19h30

Médiathèque Blanquefort

avec Yann Trividic

artiste et membre du collectif éditorial Burn~Août

avec Pascale Elbaz

traductrice et enseignante-chercheuse

avec Véronique Béghain

traductrice, professeur à l’Université Bordeaux Montaigne, directrice du master « traduction pour l’édition » (UBM), membre fondateur et membre du conseil d’administration de Matrana (Maison de la traduction en Nouvelle Aquitaine)

gratuit sur réservation mediation@carrecolonnes.fr

3. Une célébration « On ne parle pas la bouche pleine, on chante »

Un moment de célébration en plein air, confié au groupe d’artistes Chuglu et aux artistes et participant·es des résidences de co-création.

sam 30 nov de 10h à 13h

parvis des Colonnes

en accès libre

Vous connaissez l’histoire de la soupe aux cailloux, non ? Alors venez chanter en la préparant avec nous, pour manger un bol de ce célèbre conte. Devenez expert·e en cueillette urbaine et préparons ensemble une grande soupe.

Colonnes 4 rue du Docteur Castéra Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. TRAM C arrêt Frankton / BUS Lianes 6 arrêt Mairie Station / VCUB Mairie de Blanquefort / VOITURE / Rocade sortie 6 direction Blanquefort centre-ville

Retrouvez nous pour deux temps forts, un débat « fish-bowl » autour de la traduction et une célébration confié au groupe d’artistes Chuglu. traduction participation

© nf