CURA#2 – Charles Angée Colonnes Blanquefort

Début : 2025-01-16T19:30:00 – 2025-01-16T20:30:00

Fin : 2025-01-18T12:00:00 – 2025-01-18T14:00:00

Une saison arts visuels à la Scène nationale

Ostinato est un projet porté par Andréanne Béguin, commissaire d’exposition, et l’équipe de la Scène nationale, une aventure artistique autour de la figure du cercle et de nos manières de le parcourir et de l’agrandir.

Pensé en 3 temps forts, Articuler, Réparer et Planter, le programme sera constitué de 3 résidences d’artistes dans 3 structures du territoire, accompagnées de 3 débats et de 3 célébrations festives dans l’espace public.

Projet CURA en partenariat avec le ministère de la Culture, le Centre national des arts plastiques et l’Association des Scènes nationales

1. Une résidence de 18 jours

Une co-création entre un·e artiste invité·e et un groupe d’habitant·es.

Charles Angée avec un groupe de jeunes suivi·es par Technowest – Logement Jeunes résidence pour jeunes en insertion sociale et professionnelle.

2. Un débat « fish-bowl » autour de l’économie circulaire

moment de rassemblement autour de textes, de lectures, de discussions avec trois invité·es.

jeu 16 jan à 19h30

Colonnes

avec Nolwenn

collectif Bicyclette Sauvage

avec Clémence Belloir

association La Boucle

avec Sandrine Lelièvre

Repair café de Blanquefort

3. Une célébration « Pas de quartiers ! »

Un moment de célébration en plein air, confié au groupe d’artistes Chuglu et aux artistes et participant·es des résidences de co-création.

sam 18 jan à 12h

parvis du Carré

en accès libre

Le marché de Saint-Médard va être le théâtre d’un étonnant trafic. Venez faire le plein de vitamines avec un jus de contrebande d’agrumes !

Pour découvrir le collectif Chuglu, c’est par ici

Colonnes 4 rue du Docteur Castéra Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort).

Retrouvez nous pour deux temps forts, un débat « fish-bowl » autour de l’économie circulaire au Colonnes et une célébration confié au groupe d’artistes Chuglu au Carré. économie circulairee participation

© Perrine Geliot