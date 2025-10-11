CURE DE THALASSOÉSIE Place du Maréchal Joffre Pornichet
Pièce de théâtre
Des bleus à l’âme, le sourire à l’envers, le moral dans les chaussettes, que diriez-vous d’une cure de thalassoésie ? Un spectacle régénérant qui soigne les maux par les mots !
Par Rémi Lelong et Élodie Retière du Théâtre Cabines.
Informations pratiques
Où ?
Médiathèque Jacques Lambert
Quand ?
11 octobre
⏰ Horaires ?
De 16h à 16h40
L’entrée est-elle payante ?
Non, l’entrée est gratuite. La réservation est conseillée.
️ Comment réserver ?
La réservation est possible sur ce site Internet.
♿ Est-ce accessible aux PMR ?
Site accessible aux personnes à mobilité réduite (accès de plain-pied). .
Place du Maréchal Joffre Médiathèque Jacques Lambert Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 22 22 mediatheque@mairie-pornichet.fr
English :
Play
German :
Theaterstück
Italiano :
Spettacolo teatrale
Espanol :
Obra de teatro
