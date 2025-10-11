CURE DE THALASSOÉSIE Place du Maréchal Joffre Pornichet

Pièce de théâtre

Des bleus à l’âme, le sourire à l’envers, le moral dans les chaussettes, que diriez-vous d’une cure de thalassoésie ? Un spectacle régénérant qui soigne les maux par les mots !

Par ​Rémi Lelong et Élodie Retière du Théâtre Cabines.



Informations pratiques

Où ?

Médiathèque Jacques Lambert

Quand ?

11 octobre

⏰ Horaires ?

De 16h à 16h40

L’entrée est-elle payante ?

Non, l’entrée est gratuite. La réservation est conseillée.

️ Comment réserver ?

La réservation est possible sur ce site Internet.

♿ Est-ce accessible aux PMR ?

Site accessible aux personnes à mobilité réduite (accès de plain-pied). .

Place du Maréchal Joffre Médiathèque Jacques Lambert Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 22 22 mediatheque@mairie-pornichet.fr

