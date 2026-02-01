Curieuse conférence Thionville

Curieuse conférence

Au XIXe siècle, Thionville connaît des bouleversements majeurs liés à son statut de ville frontière. La ville subit deux sièges en 1814 et 1815, connaît l’occupation prussienne durant quelques années, une période de réorganisation municipale et d’adaptation aux réformes administratives françaises sous la Restauration, l’instauration du suffrage universel en 1848 avec la Seconde République, l’arrivée du chemin de fer sous le Second Empire et une nouvelle attaque en 1870 marquée par un bombardement massif qui l’oblige à se rendre. Elle est alors annexée au Second Empire allemand pendant près d’un demi-siècle. Une présentation à travers les personnes marquantes du siècle pour Thionville Léopold Hugo, Jean-Marie Warel de Beauvoir, Guillaume-Ferdinand Teissier, Claude Arnoult, etc.

Bruno Touveron est un historien formé à l’Université de Lorraine et Directeur du Patrimoine près la Ville de Thionville. Commissaire d’exposition, membre de la Société d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine, délégué territorial de la Fondation du patrimoine.

In the 19th century, Thionville underwent major upheavals linked to its status as a frontier town. The town suffered two sieges in 1814 and 1815, was occupied by Prussia for several years, underwent a period of municipal reorganization and adaptation to French administrative reforms under the Restoration, the introduction of universal suffrage in 1848 with the Second Republic, the arrival of the railroads under the Second Empire and a new attack in 1870 marked by a massive bombardment that forced it to surrender. It was then annexed to the Second German Empire for almost half a century. A presentation through the century?s key figures for Thionville: Léopold Hugo, Jean-Marie Warel de Beauvoir, Guillaume-Ferdinand Teissier, Claude Arnoult and others.

Bruno Touveron is a historian trained at the University of Lorraine and Director of Heritage for the City of Thionville. Exhibition curator, member of the Société d?Histoire et d?Archéologie de la Lorraine, territorial delegate of the Fondation du patrimoine.

