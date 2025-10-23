« Curieuse Sortie » à la Maison du Livre de Bécherel Bécherel

« Curieuse Sortie » à la Maison du Livre de Bécherel Bécherel jeudi 23 octobre 2025.

« Curieuse Sortie » à la Maison du Livre de Bécherel

Bécherel Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 09:00:00

fin : 2025-10-23 18:00:00

Date(s) :

2025-10-23

En 2025, Roche aux Fées Communauté continue sa série de découvertes de lieux culturels d’exception, le temps d’une Curieuse Sortie . Découvrez de manière ludique la Cité du Livre (avec un livret d’enquête), visitez l’exposition en cours à la Maison du Livre et participez à un atelier créatif surprise en lien avec l’exposition. Perchée sur les hauteurs de l’Ille-et-Vilaine, Bécherel est Labelisée Petite Cité de Caractère de Bretagne. Avec ses ruelles pavées, ses maisons anciennes et son ambiance paisible, elle cache un trésor unique elle est la première Cité du Livre en France.

Cette Curieuse Sortie sera l’occasion de découvrir la Maison du Livre, l’exposition de photographies de Sylvie Meunier, artiste visuelle, vivant à Sète. Avec Myster K, Sylvie Meunier tisse un récit imaginaire de roadtrip à travers les États-Unis en 1958, à partir d’archives photographiques.

Déroulé de la journée

• Départ en car de Martigné-Ferchaud (place St Thomas 9h20), Retiers (place Herdof 9h40) et Janzé (place de

l’Eglise 10h)

• 11h30 Balade ludique OU visite de l’exposition OU atelier créatif (par petits groupes qui s’alterneront sur la journée)

• 12h30 Pique-nique salle de la Maison du Livre

• 13h30-15h45 Suite des activités par petits groupes

• 16h Départ en car vers Janzé (17h), Retiers (17h20) et Martigné-Ferchaud (17h40)

Informations pratiques

Tarif 5€

Forfait famille 12€

Dès 6 ans

Réservation conseillée

(jauge limitée)

Prévoir son pique-nique

Bécherel, Maison du Livre Équipement culturel de Rennes Métropole

Infos et réservations

rafcom.bzh / culture@rafcom.bzh / 02 99 43 64 87

————- .

Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 43 64 87

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement « Curieuse Sortie » à la Maison du Livre de Bécherel Bécherel a été mis à jour le 2025-09-03 par Roche aux Fées Communauté