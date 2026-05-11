CURIEUSE VISITE CURIEUSE L’EAU, LES PIERRES ET LE CANAL DU MIDI Point info tourisme, sur le parking Montferrand

Montferrand

CURIEUSE VISITE CURIEUSE L’EAU, LES PIERRES ET LE CANAL DU MIDI

Point info tourisme, sur le parking D218 Montferrand Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:30:00

fin : 2026-06-28 12:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Curieuse Visite Curieuse L’eau, les pierres et le canal du Midi par En Quête de Patrimoine le 28 juin 2026, de 10h30 à 12h30.

Les Curieuses Visites Curieuses sont des visites à 3 voix destinées à découvrir des lieux d’enseignement et de recherche accompagnées d’une guide, d’un chercheur et d’un artiste.

Découvrez un lieu emblématique de l’histoire du Canal du midi, en compagnie d’une guide-conférencière, d’un géologue universitaire et d’une chanteuse. Une visite à 3 voix pour comprendre le génie de Pierre Paul Riquet au XVIIe siècle, et pour découvrir comment ce dernier a transformé un obstacle naturel à son avantage pour construire son canal. La visite sera ponctuée d’anecdotes historiques et techniques, mais aussi de chants évoquant la batellerie et l’univers du canal. Prêts à embarquer ?

Durée 2h

Tout public À partir de 10 ans

Rendez-vous Le point google maps “285 D218, 11320 Montferrand . Ne pas mettre seuil de Naurouze dans le GPS!!! Le lieu de rendez-vous est le suivant adresse D218, 11320 Montferrand. Le rdv est donné près du point info tourisme, sur le parking situé le long de la route du Ségala (D218), à l’entrée du site du seuil de Naurouze. Point de repère le lieu se trouve à 300m des Poteries de Naurouze. Accessible PMR

Intervenants Lucile Jalabert (guide), Eugenie Berrocq (chanteuse) et Frédéric Christophoul (enseignant-chercheur et membre du laboratoire Géosciences, environnement Toulouse)

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Point info tourisme, sur le parking D218 Montferrand 11320 Aude Occitanie +33 6 78 53 99 46 curieusesvisitescurieuses@gmail.com

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English :

Curieuse Visite Curieuse Water, stones and the Canal du Midi by En Quête de Patrimoine on June 28, 2026, from 10:30 a.m. to 12:30 p.m.

Les Curieuses Visites Curieuses are 3-voice tours of educational and research sites, accompanied by a guide, a researcher and an artist.

Discover an emblematic site in the history of the Canal du Midi, in the company of a guide-lecturer, a university geologist and a singer. A 3-voice tour to understand the genius of Pierre Paul Riquet in the 17th century, and to discover how he transformed a natural obstacle to his advantage to build his canal. The tour will be punctuated by historical and technical anecdotes, as well as songs evoking the world of canal-boating. Ready to embark?

Duration: 2 hours

All ages From 10 upwards

Meeting point: Le point google maps ?285 D218, 11320 Montferrand . Do not put seuil de Naurouze in the GPS!!! The meeting point is as follows: address D218, 11320 Montferrand. The meeting point is near the tourist information point, in the parking lot along the Route du Ségala (D218), at the entrance to the Naurouze threshold site. Landmark: 300m from the Poteries de Naurouze. Accessible to wheelchair users

Speakers: Lucile Jalabert (guide), Eugenie Berrocq (singer) and Frédéric Christophoul (teacher-researcher and member of the Geosciences, Environment Toulouse laboratory)

L’événement CURIEUSE VISITE CURIEUSE L’EAU, LES PIERRES ET LE CANAL DU MIDI Montferrand a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Castelnaudary Lauragais Audois