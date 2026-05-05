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Curieuses comestibles (dans le cadre de la fête de la nature), Lieu de rdv donné à la réservation, Éterville

Curieuses comestibles (dans le cadre de la fête de la nature), Lieu de rdv donné à la réservation, Éterville

Curieuses comestibles (dans le cadre de la fête de la nature), Lieu de rdv donné à la réservation, Éterville mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Lieu de rdv donné à la réservation

Adresse : Lieu de rdv donné à la réservation ETERVILLE

Ville : 14930 Éterville

Département : Calvados

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Curieuses comestibles (dans le cadre de la fête de la nature) Mercredi 20 mai, 14h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:30:00+02:00

La Grande consoude, la Queue de lièvre, la Petite centaurée… découvrez les plantes des bords de chemin, leurs mystères et leurs propriétés culinaires. Dans le cadre de la fête de la nature, en partenariat avec le conseil départemental du Calvados.
(2km/2h) – Niveau 1

Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservation ETERVILLE Éterville 14930 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}]
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