Curieux café La démocratie qu’en est-il vraiment ? Bar The Parting Glass Metz

Curieux café La démocratie qu’en est-il vraiment ?

Bar The Parting Glass 27 place Saint-Louis 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-02 15:00:00

fin : 2026-04-02 16:30:00

Date(s) :

2026-04-02

La démocratie comme idéal semble partagée par beaucoup, mais nombreuses et nombreux sont ceux qui deviennent cyniques à son égard. Tantôt il n’y en a pas assez, tantôt elle donne l’impression d’être une dictature de la majorité qui n’est pas toujours la plus avisée. Qu’en est-il vraiment ? Nous en parlerons quelques jours après les élections municipales, mais notre conversation ira bien au-delà du commentaire de l’actualité.

Anna Zielinska est Maîtresse de conférences à l’Université de Lorraine. Elle travaille sur la philosophie morale, juridique et politique au sein des Archives Henri Poincaré. Elle a publié nombreux articles sur la métaéthique, sur le droit et sur les normativités liées à la médecine (éthiques, politiques, scientifiques et anthropologiques). Elle a travaillé sur les dynamiques des discriminations liées à l’orientation et à l’identité sexuelle, dans leur spécificité et dans leurs liens avec d’autres types de discriminations, notamment le racisme et l’antisémitisme. Depuis quelques années, elle étudie tout particulièrement les questions liées à la psychologie politique, dans une perspective transdisciplinaire. Sa réflexion sur la démocratie associe son intérêt pour le droit, l’histoire et la psychologie. En partenariat avec The Parting Glass.

Photo de Gayatri Malhotra sur UnsplashTout public

0 .

Bar The Parting Glass 27 place Saint-Louis 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Democracy as an ideal seems to be shared by many, but many are becoming cynical about it. Sometimes there isn’t enough of it, sometimes it gives the impression of being a dictatorship of the majority, who are not always the wisest. But is it really? We’ll talk about it a few days after the municipal elections, but our conversation will go far beyond commentary on current events.

Anna Zielinska is a lecturer at the University of Lorraine. She works on moral, legal and political philosophy at the Archives Henri Poincaré. She has published numerous articles on metaethics, law and medical normativities (ethical, political, scientific and anthropological). She has worked on the dynamics of discrimination linked to sexual orientation and gender identity, both in terms of their specificity and their links with other types of discrimination, notably racism and anti-Semitism. In recent years, she has focused on transdisciplinary issues relating to political psychology. Her reflections on democracy combine her interests in law, history and psychology. In partnership with The Parting Glass.

Photo by Gayatri Malhotra on Unsplash

L’événement Curieux café La démocratie qu’en est-il vraiment ? Metz a été mis à jour le 2026-03-02 par AGENCE INSPIRE METZ