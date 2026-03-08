CURIOSITÉS BITERROISES

Béziers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-04-11 2026-05-23 2026-06-19 2026-07-18 2026-08-14 2026-09-26 2026-10-10 2026-11-07 2026-12-19

Nos Visites Flash vous plongent 45 min dans des décors variés de la vie biterroise, pour les curieux pressés et les passionnés d’insolite !

Nos Visites Flash vous emmènent chaque fois dans un décor différent pour une immersion ciblée et captivante de la vie biterroise.

Laissez-vous tenter 45 min pour les curieux pressés et les amoureux d’insolite !

– Le samedi 11/04 Place St Félix RDV dans les Halles

– Le samedi 23/05 Statuaire dans le centre ancien RDV à l’office de tourisme, place du Forum

– Le vendredi 19/06 La Citadelle RDV au niveau de la statue Paul Riquet sur les allées Paul Riquet

Réservation obligatoire pas de billetterie sur place. .

Béziers Béziers 34500 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Our Flash Visits take you on a 45-minute tour of various aspects of life in Béziers, for those in a hurry and those with a passion for the unusual!

L’événement CURIOSITÉS BITERROISES Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34