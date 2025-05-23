Curiosités du patrimoine Le labyrinthe caché de Michel Butor

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-11 16:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Insolite dans sa forme et les matières qui le composent, ce livre-objet vous transportera dans un dédale fleuri.

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1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

With its unusual shape and materials, this book-object will transport you into a flowery maze.

L’événement Curiosités du patrimoine Le labyrinthe caché de Michel Butor Chartres a été mis à jour le 2026-03-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES