Curiosités du patrimoine Le labyrinthe caché de Michel Butor Chartres
Curiosités du patrimoine Le labyrinthe caché de Michel Butor Chartres samedi 11 avril 2026.
Curiosités du patrimoine Le labyrinthe caché de Michel Butor
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11 16:00:00
fin : 2026-04-11 16:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Insolite dans sa forme et les matières qui le composent, ce livre-objet vous transportera dans un dédale fleuri.
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1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
With its unusual shape and materials, this book-object will transport you into a flowery maze.
L’événement Curiosités du patrimoine Le labyrinthe caché de Michel Butor Chartres a été mis à jour le 2026-03-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES