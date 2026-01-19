Curiosités du patrimoine mariage en eaux troubles Chartres

Curiosités du patrimoine mariage en eaux troubles

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Début : Samedi 2026-02-14 16:00:00

fin : 2026-02-14 16:30:00

2026-02-14

Géographie du sentiment ou émulation galante venez découvrir une carte allégorique du XVIIIe siècle.

English :

Geography of sentiment or gallant emulation: come and discover an allegorical map from the 18th century.

