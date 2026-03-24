Curiosités scientifiques avec les Petits Débrouillards La Cabane du Lac Châtellerault
Curiosités scientifiques avec les Petits Débrouillards La Cabane du Lac Châtellerault samedi 30 mai 2026.
Curiosités scientifiques avec les Petits Débrouillards
La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
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La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80 lacabanedulac@grand-chatellerault.fr
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English : Curiosités scientifiques avec les Petits Débrouillards
L’événement Curiosités scientifiques avec les Petits Débrouillards Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne