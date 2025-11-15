Curiosités scientifiques La Cabane du Lac Châtellerault

Curiosités scientifiques

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

.

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80 lacabanedulac@grand-chatellerault.fr

English : Curiosités scientifiques

German : Curiosités scientifiques

Italiano :

Espanol : Curiosités scientifiques

L’événement Curiosités scientifiques Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne