Curiosités scientifiques Châtellerault
Curiosités scientifiques Châtellerault samedi 13 décembre 2025.
Curiosités scientifiques
place Dupleix Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
.
place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 11 28 mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr
English : Curiosités scientifiques
German : Curiosités scientifiques
Italiano :
Espanol : Curiosités scientifiques
L’événement Curiosités scientifiques Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne