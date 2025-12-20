Curiosités scientifiques Châtellerault
Curiosités scientifiques Châtellerault samedi 7 février 2026.
Curiosités scientifiques
place Dupleix Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
.
place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 11 28 mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Curiosités scientifiques
L’événement Curiosités scientifiques Châtellerault a été mis à jour le 2025-12-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne