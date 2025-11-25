Curiosity Talk avec Myriam et Pierre MoHo Caen

Curiosity Talk avec Myriam et Pierre

Wheeled World, c’est un duo d’aventuriers français engagés dans les voyages accessibles. Depuis plus de cinq ans, ils sillonnent le monde à la recherche de destinations et d’initiatives inclusives, prouvant que le handicap ne doit pas freiner l’envie d’explorer.

Cette soirée sera l’occasion d’écouter leurs récits et de s’inspirer de leur regard engagé et optimiste sur le voyage et l’inclusion. Rejoignez-nous au MoHo pour ce moment de partage unique, pour questionner nos représentations et s’ouvrir à d’autres façons de voyager.

Pour cette soirée, nous vous proposons deux formules

Formule Talk Only 5€

Assistez seulement à la conférence, un temps fort pour s’ouvrir à d’autres façons de voyager et s’inspirer d’un parcours hors du commun.

Formule Soirée Complète 25€

Plongez pleinement dans l’expérience ! Attention, nombre de places limité afin de préserver la qualité des échanges !

Cocktail d’accueil pour démarrer la soirée dans une ambiance conviviale, Conférence, Cocktail sucrée après la conférence, pour un moment propice à des échanges privilégiés avec Pierre et Myriam une belle occasion de prolonger la discussion en petit groupe et leur poser vos questions.

On vous rappelle le concept et ce que comprend votre ticket

le talk d’un couple au parcours hors du commun

dans un lieu à chaque fois différent

la dégustation de produits sourcés auprès de nos prestataires féminins locaux (food + cocktails Lillet)

la découverte de notre écosystème de partenaires (mode, art, musique, asso…) présents lors de l’événement

un moment de partage et d’échange avec les femmes de la communauté de Curiosity

Pour la première fois, nous vous proposons une soirée mixte, au MoHo, lieu emblématique d’innovation sociale et de créativité. Un cadre idéal pour une rencontre qui fait sens, à la croisée de la découverte et de l’inclusion. .

English : Curiosity Talk avec Myriam et Pierre

Wheeled World is a duo of French adventurers committed to accessible travel. For over five years, they have been criss-crossing the globe in search of inclusive destinations and initiatives, proving that disability needn?t be a barrier to exploration.

German : Curiosity Talk avec Myriam et Pierre

Wheeled World ist ein französisches Abenteurer-Duo, das sich für barrierefreies Reisen einsetzt. Seit mehr als fünf Jahren bereisen sie die Welt auf der Suche nach inklusiven Reisezielen und Initiativen, um zu beweisen, dass eine Behinderung die Lust am Entdecken nicht bremsen muss.

Italiano :

Wheeled World è una coppia di avventurieri francesi impegnati in viaggi accessibili. Da oltre cinque anni attraversano il mondo alla ricerca di destinazioni e iniziative inclusive, dimostrando che la disabilità non deve frenare il desiderio di esplorare.

Espanol :

Wheeled World es un dúo de aventureros franceses comprometidos con los viajes accesibles. Llevan más de cinco años recorriendo el mundo en busca de destinos e iniciativas inclusivas, demostrando que la discapacidad no tiene por qué frenar las ganas de explorar.

