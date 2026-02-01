Curioz’d’Hiver IUT d’Angoulême Angoulême

Curioz’d’Hiver

IUT d’Angoulême Avenue de Varsovie Angoulême Charente

2026-02-09

2026-02-11

2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-16 2026-02-17 2026-02-19 2026-02-20

Jouez avec les sciences ! Des bulles, de la chimie, de la lumière, des planètes, des maths (mais magiques), etc. sont au rendez-vous !



Présence d’un adulte obligatoire jusqu’à 7 ans

IUT d’Angoulême Avenue de Varsovie Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 07 92 37 delegations.charentes@emf.ccsti.eu

English :

Play with science! Bubbles, chemistry, light, planets, math (but magic), and more!



Adult supervision required up to age 7

