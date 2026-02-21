Curling aux Houches Tournoi d’initiation Patinoire des Houches Les Houches

Curling aux Houches Tournoi d’initiation

Patinoire des Houches 25 av des Alpages Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 18:30:00

Date(s) :

2026-02-21

Curling aux Houches Tournoi d’initiation Les petits comme les grands, venez découvrir le Curling #bonnepierre

.

Patinoire des Houches 25 av des Alpages Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 33 80 63 chamcurling@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Curling in Les Houches Intro Tournament:

Think it’s just sweeping ice? Think again!

Kids, adults, future Olympic champions (or enthusiastic beginners), come slide, sweep, and laugh your way into the world of curling!

L’événement Curling aux Houches Tournoi d’initiation Les Houches a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc