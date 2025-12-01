Curriculum Vitae, la tête de l’emploi La Comédie du Finistère Brest

Curriculum Vitae, la tête de l’emploi

Dans un bureau impersonnel et froid se tient un entretien d’embauche.

Une femme maniaque et autoritaire bouscule un homme candide dans un déferlement de questions perfides et impudiques. Qui, en définitive, manipule véritablement l’autre ?

Satire du monde du travail, célébration de l’absurde, autant que farce cynique sur les rapports dominant/dominé, Curriculum Vitae brosse dans cette pièce d’une heure le portrait de deux cabossés des temps modernes.

Un spectacle sur la vie à deux qui vous plonge dans un tourbillon de rires et sentiments.

