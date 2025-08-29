Curriculum Vitae Salle Nuit de Noces Lannilis

Salle Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Dans un bureau impersonnel et froid se tient un entretien d’embauche.

Une femme maniaque et autoritaire bouscule un homme candide dans un déferlement de questions perfides et impudiques.

Satire du monde du travail, célébration de l’absurde, autant que farce cynique sur les rapports dominant/dominé, Curriculum Vitæ brosse dans cette courte pièce le portrait de deux cabossés des temps modernes. .

Salle Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne

