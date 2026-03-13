Curtis Harding, José James & China Moses, Annie & the Caldwells Nuit Soul Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement

Curtis Harding, José James & China Moses, Annie & the Caldwells Nuit Soul

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Ce Samedi des Nuits vous offre trois tickets pour un retour vers le futur d’une soul enracinée dans les années 70.

.

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Curtis Harding, José James & China Moses, Annie & the Caldwells

This Saturday Nights offers you three tickets for a journey back to the future of soul music rooted in the 1970s.

L’événement Curtis Harding, José James & China Moses, Annie & the Caldwells Nuit Soul Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme