Cusset Historic – Montée de la Côte des Justices Cusset, 21 juin 2025 14:00, Cusset.

Allier

Pour le centenaire de la Course de la Côte des Justices , organisée de 1925 à 1934, l’association Les Belles Mécaniques en Bourbonnais , aidée de l’EBAVA, reprend les rênes de la course pour cet anniversaire symbolique.

Montée de la Côte des Justices Côte des Justices

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 97 93 59 vichyelegance@gmail.com

For the centenary of the « Côte des Justices » race, held from 1925 to 1934, the association « Les Belles Mécaniques en Bourbonnais », with the help of EBAVA, is taking over the reins of the race for this symbolic anniversary.

Zum hundertjährigen Jubiläum des Rennens « Côte des Justices », das von 1925 bis 1934 veranstaltet wurde, übernimmt der Verein « Les Belles Mécaniques en Bourbonnais » mit Hilfe der EBAVA die Zügel des Rennens für diesen symbolischen Jahrestag.

In occasione del centenario della corsa « Côte des Justices », svoltasi dal 1925 al 1934, l’associazione « Les Belles Mécaniques en Bourbonnais », con l’aiuto dell’EBAVA, si fa carico della gestione della corsa per questo anniversario simbolico.

Con motivo del centenario de la carrera « Côte des Justices », celebrada de 1925 a 1934, la asociación « Les Belles Mécaniques en Bourbonnais », con la ayuda de EBAVA, se hace cargo de la carrera para este simbólico aniversario.

