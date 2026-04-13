CUSSY-LA-COLONNE Samedi 27 juin, 10h30 Cussy la colonne Côte-d’Or

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Le nom du village rappelle la présence sur son territoire d’un monument gallo-romain, la fameuse colonne. Mais qu’en sait-on réellement ? Cette visite est l’occasion de revoir ce monument et de tenter d’en retracer l’histoire.

Cussy la colonne Cussy-la-Colonne Cussy-la-Colonne 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 80 90 77 36 »}]

Le nom du village rappelle la présence sur son territoire d’un monument gallo-romain, la fameuse colonne. Mais qu’en sait-on réellement ? Antique Balade

PAH AUXOIS MORVAN