Customisation de lunettes de soleil

11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 14:00:00

fin : 2025-07-11 15:30:00

Date(s) :

2025-07-11

Libère ta créativité et transforme tes lunettes en véritables œuvres d’art uniques lors de l’ atelier customisation!

11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers 50530 Manche Normandie +33 6 11 16 45 21 emilie_tranain@hotmail.com

English : Customisation de lunettes de soleil

Unleash your creativity and transform your glasses into unique works of art in our customization workshop!

German :

Lass deiner Kreativität freien Lauf und verwandle deine Brille in ein einzigartiges Kunstwerk!

Italiano :

Scatenate la vostra creatività e trasformate i vostri occhiali in opere d’arte uniche nel laboratorio di personalizzazione!

Espanol :

Dé rienda suelta a su creatividad y convierta sus gafas en obras de arte únicas en el taller de personalización

L’événement Customisation de lunettes de soleil Saint-Pierre-Langers a été mis à jour le 2025-07-06 par OT Granville Terre et Mer