Customise les sacs Confort Médiathèque d’Aizenay Aizenay

Début : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T15:30

Fin : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T15:30

À l’aide d’une presse à chaud, viens apposer des visuels sur les sacs en tissu ! Les sacs seront ensuite disponibles dans chaque médiathèque du réseau, visibles et accessibles à tous.

Les sacs confort, qui contiennent du matériel adapté (lunettes de soleil, lunettes-loupe, balle anti-stress, lampe, réglette de lecture, casque anti-bruit) sont destinés à répondre aux besoins spécifiques de chacun et à apporter le confort nécessaire pour une visite apaisée de la médiathèque.

Médiathèque d’Aizenay 1 rue Malpartida de Càceres 85190 Aizenay Aizenay 85190 Vendée Pays de la Loire 02 51 31 88 41 https://mediatheques.vieetboulogne.fr/ https://www.facebook.com/vieetboulognemediatheques [{« type »: « email », « value »: « aizenay@biblio-vieetboulogne.fr »}]

© CC Vie et Boulogne